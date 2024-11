Ciclabile e nuove condutture. Partono i lavori in viale Torino

Nuovi percorsi pedonali e ciclabili lungo viale Torino, immersi nel verde. I lavori, come ha anticipato l’amministrazione comunale, partiranno con l’inizio del 2025, ma la riqualificazione non si limiterà al lato estetico percepito da riccionesi e turisti. L’altra grande novità sarà sotto terra dove Hera ha avviato nella giornata di ieri un cantiere per la completa riqualificazione della rete idrica di viale Torino. Il cantiere ha come obiettivo il miglioramento della qualità del servizio idrico erogato ai cittadini e a rendere il sistema più efficiente e sostenibile. Inoltre l’intervento è funzionale alla realizzazione della nuova pista ciclabile sul lungomare sud fino ad arrivare al confine con Misano. L’opera sarà di quelle impegnative. Lo si capisce guardando la data di scadenza del cantiere fissata tra 11 mesi. I lavori interesseranno l’intero viale Torino, a partire dall’incrocio con viale San Martino. Il traffico resterà a senso unico alternato regolato da impianto semaforico per tutta la durata dei lavori. L’intera rete di tubazioni esistente verrà sostituita con nuove condotte in ghisa, garantendo così una maggiore durata e affidabilità. L’intervento precede l’apertura del cantiere per la realizzazione del nuovo Lungomare sud.

"Dopo gli interventi in viale Bellini, Ionio e Licata, sono iniziati anche in viale Torino i lavori per il rifacimento degli acquedotti - sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola -. Un importante intervento, messo a punto insieme ai tecnici di Hera, che rientra nel programma di riqualificazione globale di tutta la rete dell’acquedotto di Riccione e che garantirà maggiore efficienza e minore dispersione della risorsa idrica".