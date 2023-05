Cinque parrocchie unite e solidali

La Caritas parrocchiale di Sesto Imolese, Sasso Morelli, Balia, Giardino e Cantalupo, le cinque parrocchie unite, si è mobilitata per raccogliere beni di prima necessità e li ha distribuiti alle popolazioni colpite dall’alluvione. Tale iniziativa è stata svolta in collaborazione e amicizia con altre associazioni ed enti di Sesto e Sasso e del resto del territorio imolese che hanno contribuito alle raccolte e alla distribuzione di quanto raccolto. Quattordici spedizioni fra furgoni, camion e pick-up nel fine settimana. Una quarantina i volontari al lavoro.

Nel frattempo, la Diocesi di Imola e il suo ufficio pastorale Caritas hanno aperto una raccolta fondi. "Chiediamo alle chiese e comunità parrocchiali, in particolare a quelle non direttamente colpite dalle alluvioni, di aderire alla colletta straordinaria indetta per domenica prossima 28 maggio, Solennità di Pentecoste – spiegano dalla Diocesi –. Invitiamo tutte le comunità ad avere una particolare cura per le persone più fragili e sole, che in questa situazione di estrema difficoltà possono sentire ancora più pesante il dramma che le ha colpite".

Come contribuire? Iban: IT 60 H 05034 21001 000000249981 , intestato a Caritas diocesana di Imola. È possibile donare anche tramite Satispay.