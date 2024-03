Città dell’olio, plauso al tema del Baccanale

La scelta dell’olio come tema per l’edizione 2024 del Baccanale (in programma dal 19 ottobre al 10 novembre, con anteprima dal 24 al 26 maggio) non può che far contenta l’Associazione nazionale città dell’olio, rete della quale anche Imola è entrata a far parte di recente.

"Imola ha scelto di celebrare il valore all’olio dedicando la sua manifestazione più importante e attesa non solo a questo straordinario prodotto ma alla cultura millenaria da cui nasce – sottolinea Michele Sonnessa, presidente della realtà che riunisce quasi 500 città italiane –. Una cultura che unisce identità, tradizione e territorio per dare vita a vere e proprie comunità intorno alle quali si sta sviluppando un turismo lento e consapevole sempre più attento alla qualità dell’offerta. L’ingresso di Imola nella nostra rete è una grande opportunità. Insieme – conclude Sonnessa – possiamo fare molto a sostegno dei produttori e nella direzione del contrasto all’abbandono dell’olivicoltura tradizionale e storica ma anche nella formazione. Scegliere un olio di qualità e pagare il giusto prezzo per averlo sulle nostre tavole deve diventare una buona abitudine che migliora la qualità della nostra vita e la nostra salute".