Colazione con Auser al centro sociale Bertella

Dopo l’apprezzato esordio di due settimane fa, torna oggi “Colazione con Auser”, il nuovo progetto rivolto alle persone anziane sole, proposto da Auser Castel San Pietro Terme con la collaborazione di Spazio Life e centro sociale Bertella, e il patrocinio del Comune di Castel San Pietro Terme. L’appuntamento è alle 10 al centro sociale Bertella. Dopo la colazione, si parla di poesia, dialetto, letteratura, musica, recitando, raccontando, narrando, ma soprattutto coinvolgendo in modo interattivo i partecipanti. Questa volta a intrattenere i presenti sarà Roberto Dall’Aglio, che si alterna in questo servizio con Sabina Niceforo (presente al primo incontro), ma in seguito potranno unirsi anche altri amici volontari. L’obiettivo principale di questa proposta è infatti offrire, in una fascia oraria molto delicata per le persone anziane, uno spazio di socializzazione e di intrattenimento piacevole e armonioso, che stimoli anche la mente e il cuore dei presenti. Auser mette a disposizione i propri automezzi guidati dai volontari per gli accompagnamenti da e verso casa. La partecipazione e il trasporto sono gratuiti.