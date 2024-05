‘Colazione con Auser’ al centro sociale Bertella

Mercoledì alle ore 10 al centro sociale Bertella torna l’apprezzato appuntamento ‘Colazione con Auser, progetto rivolto alle persone anziane sole, proposto da Auser Castel San Pietro Terme con la collaborazione di Spazio L.I.F.E. e centro sociale Bertella, e patrocinato del Comune di Castel San Pietro Terme. Dopo la colazione offerta da Auser, a intrattenere i presenti ci sarà Sabina Niceforo, che, come negli incontri precedenti, proporrà canzoni tradizionali del territorio o che erano in voga ai tempi della gioventù dei partecipanti, insieme al “Coro degli Stonati” da lei diretto e composto da volontari Auser, che si esibiva prima del Covid e si è ricostituito proprio in occasione di questa nuova iniziativa. "L’obiettivo principale di questa iniziativa – spiegano gli organizzatori - è offrire, in una fascia oraria molto delicata per le persone anziane, uno spazio di socializzazione e di intrattenimento piacevole e armonioso, che stimoli anche la mente e il cuore". La partecipazione e il trasporto sono gratuiti. Per informazioni e prenotazioni (anche del servizio pulmino) contattare Auser al numero 051 2812943.