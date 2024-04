’Colazione con Auser’, si parte alle 10

Mercoledì “Colazione con Auser” per gli anziani soli. Ecco un altro appuntamento con l’iniziativa organizzata da Auser in collaborazione con lo Spazio Life e il centro sociale Bertella. Si parte alle 10 con la colazione offerta da Auser negli spazi del centro sociale Bertella. Questa volta a intrattenere i presenti ci sarà Roberto Dall’Aglio, esperto e appassionato di dialetto e storia locale, che si alterna in questo servizio con Sabina Niceforo (ma in seguito potranno unirsi anche altri amici volontari). Un momento di grande socializzazione.

"In questi incontri – spiegano gli organizzatori – si parla di poesia, dialetto, letteratura, musica, recitando, raccontando, narrando, ma soprattutto coinvolgendo in modo interattivo i partecipanti. L’obiettivo principale di questa iniziativa è infatti offrire, in una fascia oraria molto delicata per le persone anziane, uno spazio di socializzazione e di intrattenimento piacevole e armonioso, che stimoli anche la mente e il cuore".

Per consentire di vivere quest’esperienza anche ai soggetti meno autonomi negli spostamenti, Auser mette a disposizione su prenotazione i propri automezzi guidati dai volontari per gli accompagnamenti da e verso casa. La partecipazione e il trasporto sono gratuiti. Per informazioni e prenotazioni (anche del servizio pulmino) contattare Auser al numero 051 2812943.

I prossimi appuntamenti in programma, sempre alle 10, sono l’8 e il 22 maggio.