"Collegamenti bus. Si può migliorare"

"Ci sono un po’ di ragazzi cafoni in giro che andrebbero fermati subito. Non fanno qualcosa di eccessivamente grave, ma bisognerebbe fare qualcosa affinché la situazione non peggiori". Questa la segnalazione di Davide Cavina, presidente del centro sociale ’C.A. Tarozzi’. Il residente di Sesto Imolese riprende le parole della cittadina Ghiveci, raccontando la presenza di un gruppo di ragazzi che lascia sporco in giro e fa qualche "ragazzata".

"Inoltre, penso sarebbe opportuno creare dei collegamenti bus migliori con Imola - spiega Cavina -, so di alcuni ragazzi che si sono lamentati per gli orari poco comodi delle corriere, che sono o troppo presto o troppo tardi".