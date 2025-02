Commissari a lezione con l’Aci

Giornata dedicata alla formazione e all’aggiornamento, quella di sabato scorso in Autodromo, per commissari di percorso, verificatori e commissari tecnici. Il consueto appuntamento pre-stagionale è stato organizzato da Automobile Club Bologna, assieme ai vertici dell’Enzo e Dino Ferrari, e in collaborazione con Specialist motorsport academy, la scuola di formazione di Automobile Club Italia.

Circa 200 commissari di percorso protagonisti della giornata alla quale hanno assistito il sindaco Marco Panieri, il presidente di Ac Bologna, Federico Bendinelli, e il numero uno di Formula Imola, Gian Carlo Minardi. In pista si è provveduto al recupero e messa in sicurezza delle vetture, anche nei casi estremi di ribaltamento – con conseguente estricazione del pilota – sotto la regia di Massimiliano Ghinassi, direttore di gara internazionale dell’autodromo e di Ronny Guarini, formatore di Specialist Motorsport Academy e commissario sportivo internazionale.

In totale sono state 259 le persone coinvolte nella giornata imolese. Tra questi, 33 commissari tecnici e verificatori tecnici che hanno partecipato al corso tenuto da Simone Tartari, formatore di Specialist motorsport academy. Un corso che ha vissuto una parte formativa dove si è ripassata la normativa relativa alla sicurezza e alle verifiche ante gara. È stata poi affrontata la tematica relativa alla struttura dei regolamenti Fia e nazionali.