Isole ecologiche tirate a lucido. Ecco lo spazzino di quartiere

Con la raccolta differenziata a quota 95,8% nel 2024, a Mordano arriva anche lo Spazzino di Quartiere. Merito dell’accordo tra Hera e il municipio locale per avviare servizi integrativi di ulteriore lavaggio delle postazioni in cui sono collocati i cassonetti ed i contenitori dell’organico. Un servizio sperimentale che partirà in questi giorni e sarà in funzione ogni venerdì. Una novità che ha preso forma dopo una serie di incontri con la cittadinanza, promossi dall’ente guidato dal sindaco Nicola Tassinari, durante i quali è stata rimarcata la forte sensibilità della comunità ai temi ambientali.

Spazio, quindi, all’attività di un operatore che sarà impegnato per sei ore sul territorio comunale e integrerà le azioni di pulizia già in corso. Inoltre, prima e dopo l’estate, è in programma una sessione di pulizia completa con autospazzatrice dotata di lancia in tutte le 39 isole ecologiche di base. Ma non è tutto. Previsti pure altri due lavaggi dei cassonetti dell’organico nel periodo estivo che si aggiungono ai sei lavaggi annuali già pianificati.

Raggiante il primo cittadino Tassinari: "Siamo soddisfatti perché il territorio di Mordano si conferma da tempo ai vertici nazionali per le percentuali di raccolta differenziata ed è tra le realtà pluripremiate come Comune Riciclone tra i municipi con meno di 5mila abitanti – spiega -. I nuovi servizi introdotti non avranno costi aggiuntivi grazie all’impegno costante di tutti i cittadini che ogni giorno si adoperano nel differenziare in modo puntuale".

m. g.