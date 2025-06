Rogo alla Recter, il giorno dopo: "Escluse criticità ambientali". Immagini di sorveglianza al vaglio I tecnici Arpae in campo: "Contenute le acque di spegnimento, nessuna ricaduta inquinante al suolo". Il direttore dell’azienda: "Impianto chiuso e in sicurezza, focus sulle telecamere per individuare le cause".