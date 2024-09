Contributi a negozi e locali: "Un’ottima opportunità"

Ultime settimane di tempo per le attività del centro storico per richiedere i contributi a fondo perduto stanziati dalla Città metropolitana tramite il Comune in base a una legge regionale del 1997. A disposizione 75mila euro per acquisto di impianti e attrezzature, riqualificazione di tende e arredi esterni e ristrutturazione delle entrate per favorire l’accesso dei disabili.

E ancora: servizi consulenza e formazione, animazione degli spazi pubblici e campagne di pubblicizzazione e promozione del cuore della città. L’operazione, condivisa con le associazioni di categoria Confcommercio Ascom, Confartigianato, Confesercenti e Cna, è rivolta alle realtà associate o che intendono associarsi all’associazione temporanea di imprese ‘Operatori del centro storico’.

Beneficiarie dell’iniziativa sono le piccole e medie imprese esercenti il commercio al dettaglio e quelle esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e del settore dei servizi con attività commerciale annessa. Devono operare nella cosiddetta zona del ‘Centro commerciale naturale di Imola’ oggetto del programma di valorizzazione, vale a dire un’area più ampia del solo centro storico che include anche l’asse stazione-autodromo.

Il contributo è a fondo perduto per un importo massimo di 10mila euro per ogni attività avente diritto, con un minimo

di spesa di 2mila euro al netto

di Iva e comunque mai superiore al 50% delle spese ammissibili (sempre al netto di Iva) sostenute dal richiedente. Le domande di contributo devono essere presentate entro il 31 ottobre utilizzando il modulo disponibile sul sito del Comune.

"Penso sia un’ottima opportunità per tutte le attività commerciali del centro storico che hanno realizzato migliorie in questi mesi, abbiamo utilizzato gli ultimi fondi della legge regionale 41/97 che da quest’anno è modificata, come ulteriore attività che stiamo mettendo in campo per il cuore della città – commenta l’assessore allo Sviluppo economico e al Centro Storico, Pierangelo Raffini –. Mi riferisco all’assegnazione dei ’contenitori pubblici’, a breve uscirà il bando anche per l’ex bar Colonne,

il city dressing con panchine e allestimenti, il colloquio con

i proprietari degli spazi privati attualmente sfitti e una programmazione importante

di eventi durante l’anno, affiancheremo anche altre azioni più discrete, ma concrete per rendere sempre più tangibile l’attenzione per il centro storico".