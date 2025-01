Dalla neve di carta all’arcobaleno. Ludoteca, altri giochi e laboratori

Ormai concluse le attività del 2024, alla Ludoteca comunale Spassatempo di Castel San Pietro Terme l’arrivo del 2025 porta ai bambini da 0 a 6 anni tanti nuovi giochi e laboratori, organizzati come sempre da Solco Civitas e Solco Prossimo per conto del Comune di Castel San Pietro Terme. Le attività si tengono tutte dalle 17 alle 18. Da non perdere martedì 7 “Fiocchi di neve di carta”; giovedì 9 è in programma “Pitturiamo con la schiuma da barba”; martedì 14 da non perdere “Giochiamo con la neve: magica”; giovedì 16 “Arcobaleno dei valori: diritto al cibo” (questo è un appuntamento mensile che, di volta in volta, approfondisce un valore diverso, attraverso letture, giochi, attività creative); martedì 21 “Attività sensoriale con il cous cous”; giovedì 23 ci si diverte con la “Facciamo l’impasto per la pizza” (su prenotazione); martedì 28 “Lanterna di neve” (portare vasetto di vetro); giovedì 30 si conclude con “Il giorno della merla”. Tutte queste iniziative sono gratuite: per partecipare basta essere iscritti alla Ludoteca comunale. La Ludoteca comunale Spassatempo è aperta per il gioco libero ai bambini da 0 a 11 anni dal lunedì al giovedì dalle ore 16 alle 19. Per poter frequentare la struttura comunale è necessario iscriversi compilando i moduli forniti in Ludoteca, insieme alle istruzioni per il pagamento del canone annuale che è di 25 euro per ogni bambino. Inoltre c’è la possibilità di utilizzare i locali della Ludoteca per le feste di compleanno dei bambini, sempre su prenotazione e con il pagamento del canone tramite PagoPa.