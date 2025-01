"Defibrillatore, il caso non si ripeta"

"La comunità di Casalfiumanese è rimasta profondamente scossa dalla tragica notizia della morte di un cittadino, e dal non facile reperimento di un defibrillatore in un momento di emergenza. Questo avvenimento solleva interrogativi non solo sulla disponibilità di attrezzature salvavita, ma anche sull’importanza di garantire una corretta collocazione e gestione di dispositivi che possono salvare vite". A dirlo è il consigliere Christian Rodondi che ritorna sul caso avvenuto nei giorni scorsi. Un defibrillatore segnalato dalla app Dae RespondEr e cercato da un cittadino non era in realtà presente. Un anziano, poi comunque soccorso dopo pochi minuti dal 118 era in seguito deceduto. "Serve impegnarsi attivamente affinché situazioni simili non si ripetano in futuro". Rodondi, consigliere di minoranza, è uscito nei giornis corsi dal gruppo consiliare ‘Voce’ e ora fa parte del gruppo misto, in quota forza Italia.