Via Togliatti, le strisce ’scomparse’. FdI: "Passaggio pedonale sbiadito e manto stradale tutto da rifare"

Rifare le strisce pedonali per evitare pericoli in una zona particolarmente frequentata da bambini. La richiesta arriva dal consigliere di Fratelli d’Italia Giovanni Bottiglieri, e interessa via Togliatti. E’ dai residenti della stessa via e da cittadini che abitano nelle zone limitrofe che il consigliere d’opposizione conferma di "essere stato contattato per portare il tema all’attenzione dell’amministrazione comunale. C’è preoccupazione per via delle strisce pedonali che purtroppo ormai da molto tempo sono assolutamente non più visibili, cancellate dal tempo e dagli agenti atmosferici".

La maggior preoccupazione è quella "dei genitori di bambini che quotidianamente prendono lo scuolabus proprio in quel tratto di via Togliatti, dove insiste la fermata del bus". Una problematica acutizzata dal fatto che spesso proprio la salita e discesa dei bambini, con precedente o successivo attraversamento di via Togliatti, "è concomitante con gli orari di maggior flusso di auto, nelle ore di punta della giornata".

L’intenso passaggio dei veicoli, così, rende "ancor più complicato l’attraversamento pedonale, aumentando pericoli e rischi visto che gli automobilisti non hanno più il punto di riferimento della segnaletica orizzontale". Peraltro, aggiunge Bottiglieri, ci sono altri problemi su via Togliatti che rendono secondo il consigliere d’opposizione ancora più pericolosa la situazione. "Tante auto vengono spesso parcheggiate in divieto di sosta, e così diventa ancor più scarsa la visibilità all’incrocio con via Morandi soprattutto per chi si immette da quest’ultima in via Togliatti". Un altro tema che solleva Bottiglieri è quello del manto stradale "a tratti fortemente sconnesso", mentre un ultimo tema non riguarda la strada e non è al centro dell’interpellanza, ma il consigliere di Fratelli d’Italia ci tiene a sottolinearlo: "i cittadini ci hanno a più riprese segnalato la problematica dei cassonetti della spazzatura colmi all’eccesso, e così spesso molti sacchi vengono depositati all’esterno degli stessi". Tornando al tema dell’attraversamento pedonale, l’interpellanza a risposta scritta si conclude con la richiesta alla Giunta di "prendere atto della problematica qualora ancora non la conoscesse, e comunque di provvedere a risolvere questa situazione di pericolo progettando il rifacimento della segnaletica orizzontale nel più breve tempo possibile".

Claudio Bolognesi