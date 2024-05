Deposta una corona al monumento agli sminatori

Ultimi appuntamenti con il calendario di iniziative promosse da Comune, Anpi e Cidra per celebrare il 79esimo anniversario della Liberazione. Nei giorni scorsi, si è svolta la cerimonia di deposizione di una corona alla statua-monumento dedicata agli sminatori, nella via del quartiere Pedagna a loro intitolata. Sono intervenuti il vicesindaco Fabrizio Castellari e Fulvio Andalò, in rappresentanza dell’Anpi Imola. Il vicesindaco Castellari, nel suo saluto, ha ricordato come con questa cerimonia sia stata onorata la memoria di coloro che hanno bonificato i territori, all’indomani della guerra, fino a perdere la vita per questo. Un’attività eroica da tramandare alle nuove generazioni.