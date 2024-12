"Doccia fredda per il centro"

Un’occasione persa per il centro storico. Commenta così Chiara Cocchi, cittadina imolese, il futuro incerto del Gran Premio a Imola. "L’ultimo Gran Premio è stato bellissimo, hanno fatto un sacco di cose e attività, il centro era sempre pieno. Il nostro centro storico è molto bello ed è stato valorizzato – ribadisce la nostra lettrice –. Inoltre, cosa su cui non si riflette abbastanza, è un evento che ha portato un sacco di gente anche da città come Bologna. Persone che venivano a Imola a respirare l’aria di festa della Formula Uno. Non si parla solo di gente che viene dall’estero, ma anche dal territorio limitrofo. Sarebbe una grossa perdita", conclude Chiara.