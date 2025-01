Doposcuola ’Studiare insieme’: "Opportunità per aiutare le famiglie"

A Casalfiumanese è pronto a partire il doposcuola ‘Studiare insieme’. Un progetto sviluppato dal municipio insieme all’impresa sociale ‘Con i bambini’ e con la cooperativa sociale ‘Solco Imola’, come percorso sperimentale ‘Controcorrente’ per supportare la conciliazione vita-lavoro all’interno delle aree colpite dalle alluvioni del 2023 e 2024. L’obiettivo è quello di coniugare le esigenze delle famiglie e offrire opportunità educative ai giovani del territorio. Una progettualità declinata su ampia scala in oltre 30 Comuni nelle province di Bologna, Ferrara e Firenze.

Il doposcuola partirà il 17 gennaio, con un massimo di dieci iscritti con prelazione per le prime dieci domande ricevute a partire dal prossimo 15 gennaio (info e iscrizioni al 349.641.26.89 – cballardini@solcoprossimo.it) poi verrà compilata apposita lista di attesa, ed è rivolto agli alunni delle scuole medie. Qualche ora di assistenza tra studio e compiti, tutti i venerdì dalle 13.15 alle 15.30 presso la biblioteca di Casalfiumanese, per migliorare la capacità di stare in gruppo. Uno scambio di relazioni tra studenti ed educatori per sviluppare non solo il capitale umano del sapere ma anche quello di relazione. Con un occhio attento al territorio di riferimento per comprendere al meglio le sue peculiarità e criticità.

"Un’opportunità importante per dare supporto alle famiglie – spiega la sindaca Beatrice Poli – anche attraverso la promozione di valori fondamentali come la tutela e la cura del territorio. Un patrimonio da rispettare e proteggere con la creazione di una cultura consapevole per le nuove generazioni che saranno depositare del nostro futuro".