Auto schiacciata tra due bus. Incidente choc in via Marconi. Traffico paralizzato per un’ora

Un’auto finisce schiacciata tra due autobus e per un’ora abbondante il traffico in città resta paralizzato. Mattinata intensissima quella di ieri per gli uomini del Comandante della Polizia Locale Leonardo Marocchi, che sono dovuti intervenire in forze per regolamentare il traffico a seguito di un incidente che ha coinvolto due autobus della linea 101 e un auto, ma che per fortuna non ha avuto ripercussioni per tutti gli occupati, passeggeri dei due bus compresi.

Erano le 7.30 del mattino quando, all’incrocio tra le vie Marconi e Scania, un primo autobus frena regolarmente allo scattare del semaforo rosso. Dietro di lui, una Toyota Yaris bianca condotta da P.G., castellano di 51 anni, esegue la stessa operazione di frenata, in attesa del verde per ripartire. E’ in quel momento che però da dietro, sempre risalendo via Marconi, sopraggiunge un altro autobus della linea 101 condotto dall’autista C.A., 42enne, che per motivi ancora da accertare non frena e finisce contro la Yaris del castellano, che a sua volta carambola sull’autobus che la precedeva finendo schiacciata tra i due mezzi. Immediatamente avvertiti del sinistro, gli uomini della Polizia Locale, in linea d’aria con gli uffici a 50 metri dal luogo dell’incidente, intervengono prontamente con due volanti, una con due uomini per svolgere i rilievi del caso e l’altra, analogamente con due agenti, per regolamentare il traffico, diretti dal Comandante Marocchi anche lui accorso sul posto. Le operazioni di rilievo, così come quelle di deflusso del traffico, risultano anche vista l’ora di punta tutt’altro che semplici. La Polizia Locale decide dapprima di chiudere al traffico per quasi mezz’ora l’intero tratto di via Marconi, favorendo così i primi istanti delle complicate operazioni di rimozione sia dei due mezzi di trasporto pubblico che dell’auto, poi per un’altra mezz’ora abbondante regolamenta il traffico con un senso unico alternato per permettere di concludere sia i rilievi che la laboriosa rimozione. Intorno alle 9 la situazione è tornata alla normalità, mentre nel frattempo il castellano conducente della Yaris è stato condotto all’ospedale di Imola per accertamenti (fortunatamente più shock che danni fisici per lui). Nessuna conseguenza anche per i passeggeri del due mezzi della Tper.

La Polizia Locale nel frattempo ha acquisito sia le immagini delle videocamere di sorveglianza cittadine che richiesto quelle interne degli autobus. Le prossime ore saranno utili per ricostruire la dinamica del tamponamento, con gli agenti di Marocchi che non escludono al momento né il problema tecnico al bus, né l’errore umano della conducente del secondo mezzo della linea 101.

Claudio Bolognesi