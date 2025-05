TeaPak, nuova certificazione per il benessere sui luoghi di lavoro

L’imolese TeaPak, azienda specializzata nella produzione di tisane e infusi di alta qualità, ha ottenuto la certificazione ISO 45003, lo standard internazionale che fornisce linee guida per la "gestione dei rischi psicosociali all’interno dei luoghi di lavoro". Si tratta del primo standard internazionale dedicato alla gestione dei rischi psicosociali e al benessere organizzativo. Promuove la creazione di ambienti lavorativi in cui la comunicazione, la salute mentale, l’inclusione e la sicurezza psicologica siano elementi strutturali. Attraverso questo approccio, le aziende possono ridurre il rischio di stress, favorire il benessere diffuso, migliorare il clima aziendale e sostenere una produttività consapevole e duratura. "Siamo orgogliosi di questo risultato, che rappresenta un passo ulteriore nel nostro percorso verso un ambiente di lavoro sempre più attento, sano e inclusivo – spiega Andrea Costa, co-fondatore e ad di TeaPak –. Per noi, il benessere delle persone non è un progetto tra i tanti, ma un elemento fondante della nostra identità aziendale".