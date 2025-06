Rincari bus, intesa giunta-sindacati . Forti aiuti per anziani e nuove linee

Bus urbani gratuiti per gli over 65 con Isee fino a 35mila euro, campagna di comunicazione per far conoscere agli utenti le agevolazioni già disponibili infine potenziamento di due linee strategiche: il collegamento tra la stazione e la zona industriale e quello del centro della città con l’ospedale di Montecatone. Questi i punti principali dell’accordo, firmato ieri da Comune e Cgil-Cisl-Uil, per "rafforzare le misure a sostegno della mobilità sostenibile relative al trasporto pubblico locale" alla luce degli aumenti dei prezzi dei biglietti scattati nei mesi scorsi.

Nel dettaglio, l’intesa sottoscritta in Municipio dopo settimane di trattative prevede come già accennato l’attivazione, in via sperimentale per il 2025, di un fondo rotativo per la mobilità con tetto massimo annuo di 20mila euro destinato a garantire la gratuità del trasporto pubblico urbano alle persone over 65 con Isee fino a 35mila euro.

Via libera poi al rafforzamento, attraverso una campagna di comunicazione, della conoscenza del ‘Bonus regionale idrocarburi’ che per i residenti a Imola prevede il rimborso del 100% dell’acquisto dell’abbonamento annuale per gli under 26 che non usufruiscano della gratuità ‘Salta su’ e del 70% per gli over 26. Relativamente a tale bonus, Comune e sindacati fanno sapere verrà attivato un tavolo con Regione e Tper per facilitarne l’accesso anche a chi ha Isee inferiori a 12mila euro, evitando l’anticipo delle spese.

L’accordo prevede inoltre il già citato potenziamento della linea di collegamento tra stazione e zona industriale e di quella con Montecatone.

Già nei mesi scorsi, grazie a uno stanziamento comunale di 40mila euro, la Giunta era intervenuta per calmierare i rincari. Un provvedimento, quello, adottato per "proteggere i cittadini e promuovere una mobilità più equa e accessibile", ricordano oggi il sindaco Marco Panieri, la vicesindaca con delega alla Mobilità e all’Ambiente, Elisa Spada, e l’assessore al Bilancio, Pierangelo Raffini, ringraziando i sindacati per "il dialogo costruttivo che ha portato a questo importante risultato".

Da parte loro, Giuseppe Rago e Nunzio Di Chiara (Uil) salutano con soddisfazione un accordo che "tutela pienamente i pensionati" impegna il Comune a "strutturare il servizio da e per Montecatone adeguandolo agli orari dei dipendenti". Anche la Cgil, per bocca di Stefano Moni e Angelo Gentilini, plaude a un’intesa che "introduce misure concrete per il miglioramento della mobilità e l’inclusione sociale". Stessa linea per la Cisl. "Abbiamo ripreso un percorso che si era interrotto – concludono Gaetano Lombardo e Roberto Donatini –. Siamo riusciti a limitare l’impatto della manovra".