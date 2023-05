È sempre allerta rossa Fiumi sotto la lente Centotrenta evacuati nel comune di Imola

Fiumi sorvegliati speciali, per tutta la giornata di ieri, anche in città. Alla luce dell’allerta meteo in atto, la Protezione civile presidia e monitora i corsi d’acqua, in particolare nelle zone di Spazzate Sassatelli, Sesto Imolese e Sasso Morelli per quanto riguarda Sillaro, Ladello e Correcchio, e le aree lungo il Santerno. Fino a ieri, nonostante la pioggia caduta copiosa, non si registravano criticità in aggiunta a quelle dei giorni scorsi.

I volontari della Protezione civile del Veneto stanno continuando a pulire e sgomberare le abitazioni ubicate nelle zone più colpite. Tempo permettendo, si stima che entro la fine di questa settimana possa essere completato l’intervento su tutte le abitazioni colpite dalla alluvione. Inoltre, nel corso della giornata, la Protezione civile ha distribuito i sacchi di sabbia alle famiglie residenti a Spazzate Sassatelli.

Sul fronte delle persone evacuate, si confermano i dati degli ultimi giorni: sono un centinaio quelle che a oggi hanno trovato ospitalità da parenti o amici e una trentina, che prima erano in albergo, ricollocate dal Comune in appartamenti.

Nel frattempo, si allarga la maglia della solidarietà. Insieme alla raccolta fondi e alle aziende associate a Cna Imola e Confartigianato, scende in campo anche Conad. Due le tipologie di sostegno previste: la prima è l’iniziativa che partirà dal 22 maggio nei punti vendita di Imola e Mordano attraverso la quale ogni cliente potrà contribuire aggiungendo un euro o multipli alla spesa. La seconda è costituita da uno sconto, a partire dal 50%, per l’acquisto di un modello di frigorifero, di due modelli di lavatrici e di due modelli di forni microonde per le famiglie colpite dall’alluvione.

"Siamo vicini alle famiglie colpite dall’alluvione e siamo orgogliosi di poter dare un contributo concreto alla nostra comunità in un momento così difficile – dichiara Umberto Loreti, socio Conad di Imola –. Fare rete con gli enti e le associazioni per noi è fondamentale e significa essere parte della nostra comunità".

Per quanto riguarda le strade di competenza comunale, a Spazzate Sassatelli sono chiuse al traffico, ad eccezione dei residenti e dei mezzi di soccorso, le vie Benelli e Cardinala, mentre è stata riaperta la via Ladello. In merito alle strade imolesi di competenza della Città metropolitana, in base ad una prima sommaria stima dei danni e dei lavori necessari, Bologna ha previsto uno stanziamento di oltre un milione di euro.

"Ringrazio il sindaco metropolitano Lepore e il consigliere delegato Crescimbeni e tutti i tecnici dell’area mobilità della Città metropolitana per il grande impegno fin qui profuso e per avere messo a disposizione tre milioni di euro dall’avanzo di bilancio – dichiara Marco Panieri, nella sua veste di vice sindaco metropolitano – da destinare fin da subito a interventi di manutenzione delle strade, di cui un milione di euro destinato alle strade sia della Vallata del Santerno sia della pianura imolese".