F1, finalmente la Tosa Pronti duemila biglietti per il nuovo ‘Prato 2’

A due settimane dal Gran premio di Formula 1 del 21 maggio, è arrivata una delle notizie più attese dagli appassionati. Partirà infatti domani alle 12, sui siti Internet di Autodromo e Ticketone, la vendita dei biglietti per l’ormai ex tribuna ecologica della Tosa.

Lo spazio tra gli spalti in cemento e il prato, rimasto chiuso durante la gara del 2022, è stato oggetto nei mesi scorsi dei noti lavori di riqualificazione dell’area che non ospita il popolo della Formula 1 dal lontano 2006.

All’inizio di pensava di ripristinare i seggiolini esistenti, ma siccome il tempo stringe e l’investimento da portare a termine (da parte di Con.Ami) si annuncia particolarmente oneroso, si è deciso almeno per quest’annodi riportare la zona a prato utilizzando dei tappeti erbosi naturali.

Ecco allora che domani arriverà il via libera alla vendita di duemila biglietti per quello che verrà ribattezzato per l’occasione ‘Prato Tosa 2’, ai quali si aggiungeranno altri 1.660 tagliandi per il ‘Prato Tosa’ che era già in vendita.

Insomma, non ci sarà il colpo d’occhio di quando c’era la Ferrari di Michael Schumacher faceva impazzire di gioia il popolo della Rossa (quello che aveva preferito la zona in questione all’altra collina della passione, vale a dire la Rivazza), ma la Tosa tornerà ad animarsi. Anche perché nel punto dell’area più vicino alla Piratella è stata allestita una nuova tribuna provvisoria in aggiunta ai posti a disposizione negli spazi verdi e sulle due tribune in cemento.

Per quanto riguarda i prezzi dei biglietti, quello del ‘Prato Tosa 2’ sono identici a quelli di ‘Prato Tosa’: ovvero il venerdì costerà 50 euro (25 il ridotto under 12), sabato 60 euro (30 ridotto), domenica 90 euro (ridotto 45). L’abbonamento per il Prato, che dà diritto all’ingresso per tutti e tre i giorni, costa 110 euro (55 ridotto).

A proposito di biglietti: secondo quanto comunicato ieri da Aci, per la giornata del Gran premio ne restano in vendita ancora circa 10mila. Considerando una capienza massima giornaliera dell’Autodromo di 90mila persone, vuol dire che ne sono stati venduti circa 80mila (la metà dell’intero weekend).

E che dunque le presenze raggiunte nel 2022 (quando a causa della pioggia l’asticella si fermò a 64mila) sono già state abbondantemente superate.

Non solo pista. Dietro la tribuna centrale del circuito, gli appassionati troveranno la Fanzone che sarà aperta tutti i giorni, gratuitamente, per chi è in possesso del biglietto del Gp, dalle 8 alle 20 (i concerti proseguiranno sino alle 21).

Prologo straordinario a ingresso libero per gli imolesi giovedì 18, dalle 13.

Gli appassionati potranno ammirare, tra l’altro, lo straordinario scenario dell’Autodromo e del paddock del Gp a bordo di una ruota panoramica alta 32 metri. Ci saranno pure i piloti in Fanzone: sono attesi venerdì dalle 10.40 alle 12.20 e sabato dalle 9.30 alle 10.30.