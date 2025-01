FdI a confronto con il capitano Lavigna: "Pieno sostegno alle forze dell’ordine"

Al via anche sul territorio imolese le iniziative di Fratelli d’Italia sul tema sicurezza. Una delegazione di amministratori ed eletti dei dieci comuni, guidata dal capogruppo metropolitano, Nicolas Vacchi, coordinatore dei meloniani nel circondario, ha incontrato nei giorni scorsi l’Arma dei carabinieri nelle persone del comandante della compagnia, capitano Domenico Lavigna, e il capitano del Norm, Gino Lifrieri.

All’incontro, oltre a Vacchi, hanno preso parte Maria Teresa Merli, consigliera comunale di Imola; Gigi Iervolino, consigliere di Castel Del Rio; Ilyan Dosi, consigliere di Borgo Tossignano; Stefania Rovatti, consigliera di Casalfiumanese.

"Fratelli d’Italia ha deciso di rinnovare una volta di più il proprio sostegno alle forze dell’ordine, per le continue aggressioni che subiscono, come nel caso degli insulti subiti dai gruppi di stranieri a Capodanno a Milano – spiega Vacchi –. E quando mettono a rischio la propria vita per difendere la sicurezza dei cittadini, come accaduto recentemente a Villa Verucchio di Rimini".

Parallelamente all’incontro istituzionale con i carabinieri, Fratelli d’Italia ha aderito alla petizione nazionale del partito per dire ‘Basta’ alle aggressioni contro le forze dell’ordine, con tanto di raccolta firme, "a sostegno degli uomini e delle donne in divisa, impegnati ogni giorno nella tutela della sicurezza dei cittadini".

Nel corso delle prossime settimane, il gruppo FdI dei dieci comuni del circondario imolese annuncia inoltre la volontà di organizzare anche altri incontri con le altre forze presenti sul territorio e in particolare Polizia di Stato, Polizia locale e Guardia di finanza.