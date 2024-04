Una prima rosso Fuoco: la Ferrari domina e il pubblico esulta. Ma poi arriva la pioggia

Imola, 20 aprile 2024 – I tifosi della Ferrari vogliono una domenica ‘rosso Fuoco’, inteso come Antonio, il pilota della scuderia di Maranello che ieri ha conquistato la pole position nella tappa imolese del Mondiale Endurance. Sono arrivati in città da diverse parti d’Italia: la loro presenza, accompagnata da bandiere e striscioni con il Cavallino rampante, spicca sulle tribune dell’Autodromo intitolato al Drake e a suo figlio Dino. Il sogno è quello di replicare in gara la tripletta (suggellata dal secondo posto del team ‘giallo’ AF Corse) che ha caratterizzato le qualifiche di ieri, giornata nella quale in tanti si sono presentati sotto il palco della Fan zone per incitare i piloti della Ferrari – presente anche John Elkann – prima che scendessero in pista.

"Tornare qui è sempre un’emozione unica. Vedere così tanti tifosi ci dà una spinta in più", le parole di Fuoco, che nella ‘6 Ore’ di oggi si darà il cambio con Miguel Molina e Nicklas Nielsen sulla vettura numero 50. "È bellissimo vedere Imola tutta rossa", ammette Alessandro Pier Guidi, al volante della 51 assieme a James Calado e Antonio Giovinazzi. Poi il pit-walk riservato al pubblico e le qualifiche, fino all’acquazzone che ha rovinato il finale di giornata.

Oggi alle 13 il momento clou del weekend con la partenza della ‘6 Ore’, che vedrà Valentino Rossi su Bmw scattare della terza posizione nella categoria Gt3, con vetture meno veloci rispetto alle hypercar di Fuoco, Pier Guidi e gli altri. La bandiera verde sarà sventolata da Emanuele Pirro, cinque volte vincitore della 24 Ore di Le Mans.

Tra le prime tifose arrivate all’Autodromo di Imola, vicino al maxi palco

Tante attività in pista prima della gara: si inizia con il gruppo Sbandieratori e musici dei Rioni di Faenza in rappresentanza dei cinque rioni della città manfreda: Giallo, Nero, Rosso, Verde e Borgo Durbecco. Dieci sbandieratori e dieci musici saranno infatti presenti sulla griglia dell’Autodromo con i vessilli dei rioni. Negli anni, gli sbandieratori faentini hanno partecipato a numerose manifestazioni internazionali, dall’Australia al Giappone, dagli Stati Uniti a diversi Paesi europei.

Sulla griglia di partenza, il vessillo tricolore sarà portato dai finanzieri che indosseranno le divise storiche del corpo fondato appunto nel 1774 con la creazione della ‘Legione truppe leggere’. Sempre nell’ottica delle celebrazioni delle Fiamme Gialle, sorvolerà il circuito il nuovo elicottero AW169M. In mezzo, l’immancabile Inno di Mameli, eseguito dalla cantante imolese Giada Maragno, in arte Jade.

Lo spettacolo prosegue poi nella fan zone, dove anche oggi si esibiranno sul palco band e dj. Da non perdere i simulatori di guida; la ruota panoramica alta oltre trenta metri, sulla quale sarà possibile gustarsi dall’alto la gara; le esposizioni di vetture sportive. Completano il quadro gli stand gastronomici e gli spazi riservati alla vendita del merchandising. Biglietti disponibili su internet e Ticketone. Botteghini speciali all’ex bar Bacchilega, in centro storico, e in prossimità del ponte di viale Dante, a due passi dall’ingresso principale del circuito.