Festa della Birra, è tutto pronto. Torna il grande appuntamento

di Francesca Pradelli

Torna ad animare le serate dell’estate castellana la Festa della Birra di Osteria Grande, che sarà protagonista a partire da stasera fino al primo luglio nel campo sportivo "Ferrante Ungarelli" in via Bernardi 17/19. Si parte oggi con la Festa Latina con SalsElite, una serata latina con Paolina, musica per ballare con dj Len e dj Benz, con esibizione e stage gratuito aperto a tutti di salsa e bachata. Domani, invece, si balla con la storica cover band Anthera, che suona rock e musica disco dagli anni ‘80 e ‘90 a oggi.

Domenica ci sarà il concerto live Funkclub che propone grandi classici pop & funk, suonati dalle mani esperte di musicisti e cantati dalla splendida voce di Elisa Marchesani. Lunedì invece è il turno di "Sport per tutti": dalle 18.30 la Scuola ciclismo Villafontana e la Bologna bike academy creeranno una gimkana per bambini, mentre alle 21 si potrà seguire la partita degli Europei di calcio tra Croazia e Italia. Oppure, per chi preferisce, ci sarà musica e karaoke in birreria.

Martedì 25 ancora musica live con il concerto Rewind, un tributo a Vasco Rossi con oltre due ore di spettacolo con i pezzi più belli di Vasco dagli anni ’80 a oggi. Mercoledì 26 festa chiusa, unica pausa del ricco calendario proposto. Si riparte così giovedì 27 con il concerto live dei Punti di Vista, una show party band che viaggia tra i grandi successi del passato fino alle hit del momento, tutto rigorosamente live. Venerdì 28 sarà la volta del concerto live Play 883/Pezzali, nel quale i Play riporteranno indietro il pubblico agli anni ‘90 per ballare e cantare i grandi successi degli 883 e di Max Pezzali. Sabato 29 e domenica 30 giugno seguono due serate dedicate alla Festa Hawaiana con musica live, raduno di auto e moto american. Sabato ci saranno anche car wash e burlesque, mentre domenica si ballerà all’Osteria Grande Country Fest con dj Gas, dj Francesca e i resident dj di Country Ride.

Gran finale lunedì primo luglio con dj set dalle 20 direttamente dallo Zoo di Radio 105 con Paolo Nois, tra musica e gag, in attesa dei fuochi d’artificio di Osteria Grande. Le serate sono organizzate dall’Associazione Amatori Calcio Osteria Grande in collaborazione con la Polisportiva Osteria Grande e la Pro Loco di Castel San Pietro Terme. Non mancano i ringraziamenti da parte di Elis Dall’Olio, consigliere delegato alla comunicazione della Festa della Birra e storico socio dell’AC Calcio Osteria Grande. "Sono tante le persone che lavoreranno per la riuscita del nostro evento. Dal consiglio direttivo, fino ai volontari che ogni sera prestano il proprio tempo per aiutarci e darci una mano", dice infatti. Un momento importante per Castel San Pietro Terme, come sottolinea la neo sindaca Francesca Marchetti. "Questo evento rappresenta una vera e propria festa del paese – conclude – e costituisce un momento in cui la collettività si riunisce nella nostra frazione e nella nostra identità collettiva".