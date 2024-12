Forzano un camper e ci si installano, nei guai due giovani

Forzano un camper e ci si installano, due giovani senza fissa dimora, un ragazzo di 18 e una ragazza di 23 anni, sono stati denunciati per danneggiamento e violazione di domicilio. Il fatto è successo nei giorni scorsi nella zona di via Pirandello. Una donna che aveva parcheggiato il camper in un’area di sosta dedicata è andata a controllare il pezzo, trovando un vetro rotto ecapi di abbigliamento maschili e femmini all’interno. Qualcuno era entrato nel camper e lo stava utilizzando come casa. Così ha chiamato la polizia. Gli agenti della volante sono così entrati per un controllo ,verificando che la situazione era come era stata loro descritta. Cercando all’interno del mezzo hanno trovato anche dei documenti, in particolare dei contratti di lavoro intestati alle due persone, provenienti da un’agenzia interinale. I due, già conosciuti per precedenti di polizia, sono quindi stati rintracciati e denunciati per danneggiamento e violazione di domicilio.