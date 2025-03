Giochi e laboratori per bimbi fino a 6 anni

Aprile di giochi per i bambini da 0 a 6 anni alla Ludoteca comunale Spassatempo di Castel San Pietro (via Caduti di Cefalonia 256). Tutte attività, organizzate da Solco Civitas e Solco Prossimo per conto del Comune, che si tengono dalle 17 alle 18 e sono gratuite (per partecipare bisogna essere iscritti alla Ludoteca). Si comincia martedì 1 con “Farfalle riflesse”; giovedì 3 è in programma “Percorso”; martedì 8 ci si diverte con “Colori frizzanti”; giovedì 10 torna l’appuntamento mensile con“Arcobaleno dei valori” che questa volta è dedicato allo “Sport”; da non perdere lunedì 14 “Peekaboo! Il paese degli orologi a cucù”, laboratorio ludico creativo con Elisabetta Gelli (su prenotazione per massimo 30 bambini) e anche giovedì 17 “Natura in quadro”, laboratorio di argilla con Maria Pia Montevecchi (su prenotazione per massimo 30 bambini); martedì 22 il tema sarà “Pasqua”; giovedì 24 “Campana”; infine il programma di aprile si conclude martedì 29 con “Piantiamo i fiori”. Per informazioni e prenotazioni: 348 2680403.