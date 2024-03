Gioie Andrea Costa e Virtus, che spettacolo

ANDREA COSTA

89

LUMEZZANE

80

ANDREA COSTA IMOLA: Drocker 17, Fazzi 7, Sorrentino, Aukstikalnis 17, Ranuzzi 3, Corcelli 21, Marangoni 2, Bresolin ne, Martini 7, Ronchini ne, Crespi 15. All. Di Paolantonio.

LUXARM LUMEZZANE: Maresca ne, Arrighini ne, Biancotto, Vecerina 18, Mastrangelo 9, Di Meco 16, Deminicis 2, Vitols 20, Salvinelli ne, Minoli 2, Spizzichini 6, Ndzie 7. All. Saputo.

Arbitri: Scaramellini e Grieco.

Note: parziali 15-20; 46-43; 66-66. Tiri da due: Andrea Costa 16/36; Lumezzane 21/44. Tiri da tre: 10/33; 8/29. Tiri liberi: 27/35; 14/19. Rimbalzi: 46; 46.

CENTO (Ferrara)

L’Andrea Costa fa suo il match-ball contro Lumezzane e compie un passo decisivo, se non definitivo, verso la salvezza. Anche sul neutro di Cento i biancorossi proseguono la loro striscia positiva dopo una partita complicata che Lumezzane ha reso difficoltosa fin dall’inizio. La scossa è arrivata da Corcelli, uomo partita, poi nel finale è toccato ad Ausktikalnis chiudere i giochi. Inizio difficile dei biancorossi che tra perse ed errori dalla lunga e non mostrano la loro miglior faccia e Lumezzane può scappare sul 4-15 al 4’ che porta all’inevitabile time-out. L’attacco imolese sembra innescarsi grazie all’ingresso di Corcelli che riporta a +5 alla pausa. La bagarre smorza Lumezzane davanti, a secco per 7’ buoni, con Imola che ricuce fino al 24 pari ancora con il capitano protagonista a suon di triple. Un tecnico a Drocker e un antisportivo a Crespi rendono intricato il finale che Fazzi risolve dalla lunga, prima di accasciarsi per un problema al ginocchio.

Luca Monduzzi