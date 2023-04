Gp, superati i numeri del 2022 Già venduti 150mila biglietti, sarà una gara da tutto esaurito

di Enrico Agnessi

A un mese dal semaforo verde, il Gran premio di Formula 1 del 2023 vanta già un numero di presenze maggiore rispetto a quello dello scorso anno. I biglietti venduti complessivamente per i tre giorni dell’evento che animerà l’Autodromo dal 19 al 21 maggio sono già oltre 150mila. E cioè 20mila in più del 2022.

In particolare, Aci ha comunicato ieri che per la sola gara della domenica è stato venduto l’80 per cento dei tagliandi disponibili. Considerando che, grazie alle varie tribune provvisorie installate lungo il tracciato, la capienza giornaliera attuale dell’Enzo e Dino Ferrari è salita a 90mila posti (contro i 73mila dello scorso anno), i biglietti staccati per il momento clou del fine settimana sono dunque 72mila. Praticamente, più di tutta la popolazione residente in città. Nel 2022, quando i seggiolini a disposizione erano di meno e la pioggia aveva rovinato in parte la domenica, ci si era fermati a 64mila.

Sempre per quanto riguarda la gara, i posti disponibili sono al momento quelli delle tribune fisse (sul rettilineo centrale) e provvisorie. In quest’ultimo caso, seggiolini liberi, oltre che in zona partenza (sia accanto agli spalti in cemento che sul lato ex torre Marlboro), anche alla Tosa (nella grande struttura con i seggiolini rossi allestita proprio negli ultimi giorni in cima all’area del prato), alla variante Villeneuve, alle Acque minerali e alla curva Gresini. Esauriti invece i biglietti circolari e quelli per il prato (servirà tutto il calore della Rivazza per spingere una Ferrari in crisi), sempre però nell’attesa che a breve parta la vendita di ulteriori tagliandi per la Tosa.

Si tratta di quelli dell’ex tribuna ecologica, che per il Gp del 19-21 maggio verrà riconvertita appunto a prato grazie all’impiego di tappeti erbosi naturali destinati poi a lasciare spazio in futuro ai nuovi seggiolini.

Maggiori disponibilità per la giornata di venerdì (dedicata come da tradizione alle prove libere) e per quella del sabato (qualifiche). Ancora in vendita anche gli abbonamenti per i tre giorni. I biglietti si possono acquistare su Ticketone.it e su Autodromoimola.it, con prezzi a partire da 50 euro per il venerdì, 60 per il sabato e 260 per la domenica.

A differenza del 2022, quest’anno non ci sarà la Sprint race. La giornata di sabato sarà comunque all’insegna delle novità. I 20 protagonisti del Mondiale si contenderanno infatti la pole-position con il nuovo format sperimentale. In pratica, in ogni sessione, i piloti avranno a disposizione una sola mescola di gomme: dura per la Q1 , media per la Q2 e morbida per la Q3.

Oltre ai big del Circus, in pista ci saranno anche le serie internazionali di Formula 2, Formula 3 e Mobil1 Porsche Supercup. Questo il programma completo del fine settimana. Venerdì: 9.55-10.40 prove libere F.3; 11.05-11.50 libere F.2; 13.30-14.30 libere F.1; 15-15.30 qualifiche F.3; 15.55-16.25 qualifiche F.2; 17-18 libere F.1; 18.30-19.15 libere Porsche Mobil 1 Supercup. Sabato: 10.35-11.20 Sprint Race F.3 (20 giri o 40’+ 1 giro); 12.30-13.30 libere F.1; 14.15-15 Sprint Race F.2 (25 giri o 45’+ 1 giro); 16-17 Qualifiche F.1; 17.45-18.15 Qualifiche Porsche Mobil 1 Supercup. Domenica: 8.50-9.40 Feature race F.3 (24 giri o 45’+ 1 giro); 10.20-11.25 Feature Race di F.2 (35 giri o 60 ’+ 1 giro); 12.05-12.40 gara Porsche Mobil 1 Supercup (14 giri o 30’); 15: Gp F.1 (63 giri).