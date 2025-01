I complimenti dei colleghi: "Pronti a fare squadra"

Quattro uomini e quattro donne. L’ingresso di Gianna Gambetti porta la parità di genere (almeno) in Giunta. Affiancano infatti il sindaco Marco Panieri, nella sua squadra, gli assessori Pierangelo Raffini, Giacomo Gambi e Michele Zanelli e le assessore Elisa Spada, Daniela Spadoni, Elena Penazzi e appunto Gambetti.

L’altra sera, foto di gruppo davanti al Gonfalone e nella Sala Verde del Comune. Ieri mattina, conferenza stampa di presentazione del mini-rimpasto sempre in Municipio. Al tavolo, assieme al sindaco Panieri, la sua vice Spada, Raffini e Gambetti. Ma anche gli assessori non presenti hanno voluto augurare buon lavoro alla neo arrivata in vista degli ultimi 15 mesi del mandato e commentare il rimpasto.

A partire da Gambi (Cultura) il cui nome era circolato nelle scorse settimane come potenziale nuovo titolare della Scuola; ma al quale alla fine viene affidata la delega alla Pace. "In città – spiega – portiamo avanti una pratica concreta di riflessione e condivisione di ideali per la Pace, prima di tutto nelle scuole e poi nel mondo associativo e della società civile".

E Spadoni (Welfare): "Sono molto contenta che il sindaco abbia deciso di nominare Gambetti, che la nostra città ben conosce per il suo impegno a favore della formazione degli adolescenti. È il segno che la nostra Amministrazione intende confermare l’attenzione al diritto all’istruzione e alla formazione, provando ad abbattere tutte le difficoltà economiche e sociali che possono impedirlo: tutti hanno diritto ad istruirsi, a formarsi e ad imparare un mestiere che possa consentire loro di acquisire consapevolezza della propria esistenza e autonomia di vita e di scelte. Lavoreremo insieme per rafforzare il nostro tessuto sociale".

Anche Penazzi (Autodromo) si congratula con Gambetti per la nomina: "Siamo felici di accoglierla nella nostra squadra. Insieme a lei, come già fatto in questi anni, proseguiremo nel coinvolgimento degli studenti e delle studentesse imolesi nei nostri eventi".

Infine, l’assessore Zanelli (Urbanistica), che sembrava pronto ai saluti e invece rimarrà al proprio posto nei prossimi mesi: "Sono felice di proseguire il lavoro in questa squadra, ora integrata con una professionista quale Gambetti che sicuramente darà un contributo importante, per portare a conclusione le linee di mandato. In particolare, per quanto mi riguarda, oltre agli altri progetti in corso, anche l’approvazione del nuovo Piano urbanistico generale".

