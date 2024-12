Il mercatino di Natale in piazza. Elfi e zampognari tra le bancarelle

Il mercatino di Natale di Sassoleone, in programma oggi dalle ore 10 alle 18 in Piazza del Leone, sarà uno degli eventi clou del programma delle feste di Casalfiumanese. Così, con le affascinanti colline a fare da cornice e i banchi dei tanti espositori sui quali mettere in mostra prodotti artigianali e locali, basteranno appena quaranta minuti d’auto da Imola per immergersi in un’atmosfera simil dolomitica.

"L’idea è venuta qualche anno fa a un gruppo di amici abituali frequentatori dei mercatini trentini – svela Lorenzo Caprara, presidente della Polisportiva Sassoleone 2015 –. In passato avevamo spostato l’iniziativa nell’area scolastica della frazione ma da qualche tempo abbiamo optato per il ritorno nel cuore pulsante dell’abitato". Con un’altra novità: "Nella Piazza del Leone ci sarà anche il grande albero di Natale realizzato con un fusto davvero speciale – aggiunge –. Dopo diversi decenni di pensionamento, e qualche anno di riflessione sulla logistica, abbiamo rispolverato l’antico palo usato per la nostra Sagra della Cuccagna. Un pezzo di storia del paese che torna d’attualità, ovviamente addobbato a dovere". Stand gastronomico attivo dalle 12 alle 18 con specialità tipiche come la polenta con il ragù, il vin brulè e tanto altro. Dalle 14, invece, spazio alla musica di strada con la Banda Rei e lo zampognaro Giancarlo Battilani: "Proloco e Polisportiva di Sassoleone, con il patrocinio del municipio di Casalfiumanese, schierate in prima linea con una forza lavoro di circa venti volontari – conclude Caprara –. Tra loro molti giovani e i nostri bambini vestiti da folletti. Sarà una bella festa per tutto il paese".

Una sorta di piacevole antipasto prima di assistere al suggestivo presepe vivente che il 21 dicembre, dalle 15 in poi, animerà il centro storico di Casalfiumanese. L’attrattiva ideale per calamitare grandi e piccini in Piazza Cavalli e Piazzetta della Solidarietà, dove farà tappa pure Babbo Natale per distribuire i doni. L’arzillo nonnino, a bordo della sua slitta trainata da renne, completerà il suo giro domenicale alle 20 nella sala civica di Sassoleone tra tombola, tè bollente e caldarroste.