Il Teatro Stignani. Tornano i biglietti-strenna. E arriva ‘Maria Stuarda’

Torna l’iniziativa del teatro comunale Ebe Stignani per chi è in cerca di un regalo originale per le prossime festività: sabato 16 dicembre, dalle 16 alle 19, nella biglietteria di via Verdi 13 sarà possibile acquistare i biglietti per tutti gli spettacoli della stagione 202324, senza aspettare la consueta prevendita a ridosso della recita.

I biglietti per amici e parenti acquistati in occasione dell’iniziativa ‘Regala il teatro a Natale’ sono consegnati in un’esclusiva busta natalizia. Ogni persona può acquistare al massimo due biglietti per ciascuno dei prossimi spettacoli in cartellone: dopo il debutto di stagione affidato a Maria Stuarda, approderanno a Imola Massimo Ghini e Paolo Ruffini con ‘Quasi amici’ dal 10 al 14 gennaio; Cesare Bocci con ‘Il figlio’ dal 24 al 28 gennaio; Lella Costa con ‘Le nostre anime di notte’ dal 7 al 11 febbraio; Maria Paiato con ‘Boston Marriage’ dal 21 al 25 febbraio; Paolo Calabresi con ‘Perfetti sconosciuti’ dal 6 al 10 marzo; Francesco Pannofino con ‘Chi è io?’ dal 20 al 24 marzo e, infine, Claudio Bisio con ‘La mia vita raccontata male’ dal 16 al 21 aprile. Maggiori informazioni su prezzi dei biglietti e spettacoli su teatrostignani.it.

Nel frattempo, scatta oggi la prevendita per lo spettacolo ‘Maria Stuarda’, che sarà in scena da martedì 12 a venerdì 15 dicembre alle 21; sabato 16 e domenica 17 dicembre alle 15.30. Quello dedicato al capolavoro di Friedrich Schiller è uno spettacolo imponente per allestimento, caratura delle attrici protagoniste (due regine del teatro italiano come Laura Marinoni ed Elisabetta Pozzi) e testo, prodotto dal Teatro nazionale di Genova, dal Teatro stabile di Torino - Teatro nazionale e dal Centro teatrale Bresciano. L’allestimento monumentale, gli splendidi abiti delle regine firmati Dolce & Gabbana e l’ambiente sonoro dark creato dalla chitarra elettrica concorrono a rendere questo debutto di stagione del teatro Stignani imperdibile. Biglietti in vendita su Vivaticket oggi dalle 19.30 o al botteghino di via Verdi nei seguenti orari: oggi 16-19; martedì 12 dalle 10 alle 12; per le recite serali 19-21; per le recite pomeridiane 14-15.30.

Sono invece già disponibili, sempre sul circuito Vivaticket, i biglietti per lo spettacolo di Capodanno allo Stignani. Il 31 dicembre alle 17 e alle 21.45 al comunale, il balletto del teatro dell’Opera nazionale della Romania porta in scena Lo Schiaccianoci. Amore, sogno e fantasia per uno dei balletti più affascinanti della storia della danza classica. Le scenografie incantate rendono partecipe lo spettatore della stessa fiaba di Hoffmann. Una fiaba fatta di dolciumi, soldatini, albero di natale, fiocchi di neve e fiori che danzano, topi cattivi, prodigi, principe azzurro e fatina, è diventato un balletto che ammalia i bambini e incanta i grandi. Per questo è lo spettacolo più rappresentato nel mondo durante le festività natalizie. La conclusione è segnata dal Valzer dei Fiori, dopo il quale Clara si ritroverà nella sua poltrona con il suo schiaccianoci in grembo, felice di questo sogno di Natale. Il balletto del teatro dell’Opera nazionale della Romania si esibisce con notevole successo su ogni palcoscenico del mondo.

La compagnia si basa sulle grandi tradizioni del balletto classico. Lo Schiaccianoci porta in scena l’incanto con favolose scenografie e costumi, e le stupende musiche di Cajkovskij su coreografie di Petipa.