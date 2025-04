Il Wec apre ai più piccoli. Ecco i pacchetti famiglia. Musica, eventi e laboratori

Non solo la velocità in pista, ma anche un ricco palinsesto di eventi pensati per trasformare il weekend in un’esperienza unica e divertente per grandi e piccoli. La grande novità dell’edizione 2025 del Wec è infatti la dimensione familiare dell’evento che si apre a un pubblico di tutte le età con musica, cultura, intrattenimento e una Fan Zone tutta da scoprire.

Giochi, animazioni e laboratori educativi promettono di rendere piacevole la partecipazione dei più piccoli, mentre gli adulti potranno godere di un’atmosfera vibrante e coinvolgente anche al di fuori della pista. In particolare, saranno a disposizione tre laboratori

Il primo si intitola ‘Gran premio del riciclo: costruisci la tua auto da corsa ecologica’. Si tratta di un laboratorio creativo e sostenibile in cui si costruiranno auto da corsa utilizzando materiali di recupero, per poi sfidarsi in una gara all’insegna del divertimento e del rispetto per l’ambiente. L’età consigliata è dai 6 a 12 anni, preferibile la presenza di un accompagnatore per i più piccoli. Il laboratorio, eventualmente anche in lingua inglese, sarà organizzato venerdì (alle 10.30 e alle 14.30) e sabato (alle 10:30) e avrà una durata di circa un’ora e mezza.

C’è po il ‘Laboratorio: fossili e gesso’. In questa attività i bambini, come veri paleontologi, creeranno calchi di fossili con gesso e acqua, scoprendo curiosità sugli animali estinti e portando a casa la loro piccola ‘scoperta’. L’età consigliata è dai 6 ai 12 anni, è favorita la presenza di un accompagnatore per i più piccoli. Il laboratorio, eventualmente anche in lingua inglese, sarà organizzato venerdì (10.30 e 14.30), sabato (10.30 e 14.30) e domenica (10.30 e 14.30), durerà circa 45 minuti.

Infine, c’è il laboratorio di pasta fresca ‘Mani in pasta’. Lavorando in coppia, i bambini impareranno a preparare i tradizionali garganelli di Imola, a partire dall’impasto fino alla stesura della pasta con l’uso del caratteristico ‘pettine’. L’età consigliata è dai 6 ai 12 anni, per i partecipanti più piccoli è raccomandata la presenza di un accompagnatore. Il laboratorio, eventualmente anche in lingua inglese, sarà organizzato venerdì 18 (10-11:30), sabato 19 aprile (10-11:30) e l’attività si svolgerà in un’ora e mezza.

Fa parte della ricca offerta di iniziative anche la promozione Terre & Motori Family, pensata per rendere l’esperienza della ‘6 ore di Imola’ ancora più adatta alle famiglie. Grazie a questa speciale promo, sarà infatti possibile acquistare fino a due biglietti adulti al prezzo agevolato di 35 euro ciascuno, validi per l’accesso a tutte e tre le giornate dell’evento. Ma non è tutto: per ogni biglietto adulto acquistato, le famiglie potranno richiedere fino a due biglietti omaggio per bambini fino ai 13 anni, offrendo così a grandi e piccini l’opportunità di vivere insieme un’opportunità imperdibile.

I tagliandi sono disponibili su Ticketone, con opzioni che includono accesso esclusivo al paddock e alla pit walk. Chi ha già acquistato un biglietto posto unico potrà anche effettuare l’upgrade inserendo il proprio codice fiscale tramite il link ricevuto via email da Ticketone. L’offerta è valida fino a esaurimento posti. Sono disponibili anche due pacchetti hospitality esclusivi: Endurance Club, il quale grazie alla sua posizione sulla Pit Lane offre un’esperienza ravvicinata ai momenti più emozionanti della gara, come i cambi pilota e la grid ceremony, accompagnata da un menù gourmet, e Rinascente, un’esperienza unica al quarto piano della Torre dell’Autodromo, in uno spazio di design curato da Rinascente e Kartell in collaborazione con l’Autodromo. In questo caso, il pass include anche l’accesso all’Endurance Club.