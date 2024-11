Imola, le pratiche di forestazione fanno scuola

La strategia di forestazione del Municipio è stata scelta come "buona pratica" a livello nazionale per partecipare al Forum ‘Foreste in comune-Strategie di forestazione urbana per il cambiamento climatico’. Il congresso, organizzato la scorsa settimana a Padova in occasione della Giornata nazionale degli alberi, è un appuntamento sul tema della forestazione urbana e il valore del verde in città, nel quale sono intervenuti amministratori pubblici, esperti, tecnici, docenti universitari, architetti e urbanisti.

"Nel 2021 abbiamo fatto una scelta di visione di lungo respiro – rivendica Elisa Spada, assessora all’Ambiente –, mettendo al centro l’infrastruttura verde e la rete della mobilità sostenibile come strutture portanti di tutti gli interventi di rigenerazione urbana per la mitigazione e l’adattamento climatico".

In quest’ottica, aggiunge, "gli interventi di forestazione fatti dal 2021 ad oggi, che hanno visto la messa a dimora di 4.011 nuovi alberi in tre zone di Imola, vanno a potenziare il verde e i suoi benefici", tenendo insieme "gli obiettivi dell’agenda 2030 relativi a sostenibilità ambientale, salute e benessere e riduzione delle disuguaglianze".

E il prossimo 23 febbraio, annuncia Spada, "faremo un ulteriore passo in avanti con la messa a dimora degli alberi dei nuovi nati dall’autunno 2023 all’autunno 2024, invitando le famiglie a piantare con noi il loro albero e donando la mappa Imola Verde, che mostra tutti gli spazi verdi pubblici e la rete dei percorsi ciclopedonali per raggiungerli".