Impianti di riscaldamento. Task force nelle scuole

La Città metropolitana e il nuovo gestore degli impianti di riscaldamento delle scuole superiori, Renovit, si preparano a varare un piano di interventi che consenta di superare il problema dei guasti che spesso lasciano al freddo gli studenti. Criticità si sono infatti registrate, nelle scorse settimane, in varie zone della provincia. A Imola, in particolare, al liceo Rambaldi e all’istituto Scarabelli. Si tratta di "programmare interventi di ammodernamento degli impianti di riscaldamento negli istituti superiori bolognesi grazie al monitoraggio in corso, condividendo le priorità – spiega Palazzo Malvezzi – per avere in breve tempo un cronoprogramma, al fine di risolvere definitivamente i problemi di funzionamento". Questo obiettivo è stato condiviso giovedì mattina durante un incontro a cui hanno partecipato il consigliere metropolitano delegato alla Scuola, Emanuele Bassi e il direttore generale Valerio Montalto.