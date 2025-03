"In via Serraglio l’asfalto non va"

"Le condizioni delle strade? Insomma, ci sono un po’ di problemi. Va riguardata certamente la zona industriale della nostra città, particolarmente via Togliatti e via Serraglio non vanno ignorate. In quei punti, ci sono buche e, soprattutto, l’asfalto è da cambiare – Il cittadino Fulvio La Rosa non manca di unirsi al coro di lamentele degli imolesi, segnalando vie specifiche per le quali avere un po’ da riguardo –. In ogni caso, è un problema ovunque – sottolinea Larosa -, in generale, non dico che le strade siano tutte da rifare, ma almeno da avere un po’ più di manutenzione e cura, sì".