Iniziativa della Cri su cibo e soccorso

Si è concluso a Fontanelice qualche giorno fa, con l’iniziativa dedicata al primo soccorso e alle manovre di disostruzione insieme ai volontari del comitato di Imola della Croce Rossa Italiana, il ciclo di quattro incontri organizzati dall’Avis comunale al museo Mengoni con il patrocinio del municipio. Un percorso che in questi due mesi ha garantito ai cittadini utili momenti di approfondimento sulla corretta alimentazione, sul valore della donazione degli organi, dei tessuti e delle cellule promossa da Aido e sull’importanza della tempestività negli interventi di soccorso per salvare una vita umana. Tutti gli incontri hanno registrato numeri importanti in termini di partecipazione. Un cartellone, allestito dalla sezione di Fontanelice di Avis guidata dal presidente Leonello Scala, per celebrare al meglio il primo mezzo secolo di attività del gruppo in collina. Adesso parte il conto alla rovescia per l’attesa cena annuale del 2 giugno che coinciderà con il raggiungimento del prestigioso traguardo per il sodalizio dei donatori di sangue e plasma della vallata.