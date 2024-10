Intelligenza artificiale al centro. Tecnologie e informazione, la serata organizzata dai Lions

Grande successo per la serata in intermeeting tra il Lions Club Val Santerno e il Lions Club Imola Host, che ha visto come ospite il vice direttore del Carlino Valerio Baroncini. Il giornalista imolese ha affrontato il tema, sempre più di stretta attualità nelle redazioni dei media di tutto il mondo, dell’intelligenza artificiale applicata alla materia e declinata nel titolo dell’approfondimento ‘Intelligenza, furbizia e follia artificiale: quello che non sapete sui media’. Un argomento particolarmente apprezzato dalla platea che ha ascoltato dalla viva voce di uno degli addetti ai lavori quelli che sono i nuovi parametri di approccio giornalistico alla più importante innovazione del secolo. In particolar modo per quanto riguarda le notizie da diffondere nel web e nei social oltre alla carta stampata. Baroncini ha rimarcato il sempre più probante compito deontologico dei professionisti dell’informazione per garantire ai lettori notizie di fonte certa, vere e verificate, sulle quali forgiare giudizi e valutazioni. Una ricerca tutt’altro che agevole in uno scenario ormai saturo di input in arrivo dai più disparati canali e che impone e richiede un crescente impegno da parte delle redazioni.