Johnson, un autografo in buchetta. Mezzetti: "L’incontro con la cugina. Le regalai il giornale di quel giorno"

Il postino arriva di buon mattino alla paninoteca e consegna un pacco a nome Gianni Mezzetti. La carta gialla sigillata salta via in un attimo e Gianetto, nel 2015 titolare della sua storica paninoteca Popeye, si ritrova in mano una foto firmata da Brian Johnson, il cantante degli AC/DC. Bene, all’inizio di tutta questa storia c’è incredibilmente una copia del Carlino, regalata da Mezzetti alla cugina italiana di Brian, dieci anni fa, quando la rockband riempì la città con la sua carica di note e di ammiratori.

C’è che notizie come l’annuncio di ieri, il ritorno all’Autodromo in un concerto da brividi il prossimo 20 luglio, fanno letteralmente volare i ricordi fuori dal cassetto. Mezzetti, fondatore del Barrichello Fans Club e da sempre testimone dei grandi eventi cittadini quel giovedì 9 luglio di 10 anni fa lasciò aperto il suo ’Popeye’ (chiuso nel 2019) per praticamente 24 ore. "Una donna e suo marito si erano fermati da noi a mangiare il pomeriggio, subito prima del concerto – racconta –. Li ho rivisti la sera, nuovamente, questa volta dopo lo spettacolo. Lei, era molto interessata a una copia del Carlino".

La donna si rivelò poi come molto più di una semplice lettrice: "C’è la foto di mio cugino Brian (Johnson) in questo giornale, dove lo posso trovarlo?". E’ notte fonda, e le edicole sono chiuse, Mezzetti non ci pensa due volte, e allunga la copia alla signora, che saluta e se ne va tutta soddisfatta.

Non passa nemmeno un mese che arriva la famosa busta gialla alla paninoteca Popeye. Il mittente è la donna, Adriana De Luca. Il cognome accende sicuramente qualche ricordo nella mente degli appassionati. Sì, perché il cantante australiano Johnson ha origini italiane. La mamma, Ester De Luca, è nata a Rocca di Papa, in provincia di Roma.

Dentro al plico ci sono un autografo del leader degli AC/DC, una foto della donna con Brian e una bella lettera: "Vista la tua gentilezza nel regalarmi il giornale di Imola nel giorno del concerto di mio cugino, mi sembra carino poter appagare il tuo gesto con questo piccolo presente", recita la missiva. Una lettera che allegata alla foto di una star planetaria ha riempito di gioia il cuore di Mezzetti.

Oggi, dopo dieci anni "mi sembra di rivivere l’euforia di quei tempi – racconta Gianetto –, così tanta gente riempire la città fino al mattino dopo l’’ho vista negli anni solo con i gran premi di Formula 1". Ora quei ricordi sono pronti a rimaterializzarsi, e perché no magari un’ altra pagina del nostro giornale fare il giro del mondo.