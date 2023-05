La Carrera dei Piccoli si farà Oltre cento bambini in gara, a settembre la grande sfida

La Carrera dei Piccoli ancora costretta alla rimonta, ma con una certezza: gli oltre 100 bambini già iscritti non rimarranno delusi, la baby Carrera si farà. Rimandata la prima volta per pioggia, la seconda per l’alluvione che ha messo in ginocchio mezza regione, la Carrera dei Piccoli vive una situazione in un certo senso simile a quella dell’anno scorso. Dodici mesi fa furono infatti i lavori in centro a costringere gli organizzatori a posticipare la Carrera dei Piccoli a fine settembre, quest’anno invece è stata appunto la pioggia a dare lo stop al ritorno della gara nel tradizionale mese di maggio. Il Presidente dell’Associazione Club Carrera Andrea Vallisi, però, rassicura i baby piloti e spingitori. "La Carrera dei Piccoli si farà, nella riunione di questa sera (ieri, ndr), apriremo un confronto e cercheremo già di individuare la data migliore per farla disputare". Il ventaglio di possibilità si restringe sostanzialmente al solo mese di settembre, come l’anno passato.

E come l’anno passato, notizia già certa ufficializzata ieri al Carlino da Vallisi, "si correrà di nuovo nella parte alta della città, anche se nel centro saranno ovviamente terminati i lavori e si potrebbe utilizzare come in passato il Borgo. La realtà - spiega Vallisi -, è che il tracciato nella parte alta piace di più, è più raccolto e permette tra l’altro anche al pubblico di poter seguire meglio l’intera gara. Posto che, è bene confermarlo, sarà comunque disponibile la visione dell’intera gara anche sul maxischermo in piazza XX Settembre. Proprio come per i ‘grandi’".

Tornando alle date possibili per disputare l’edizione 2023 della Carrera dei Piccoli, è stato scartato un recupero nelle prossime settimane, e si va dunque col calendario a settembre, dove sono soprattutto due le possibilità.

Disputare la baby Carrera la prima domenica di settembre, dunque nella giornata delle prove ufficiali della Carrera, o come l’anno scorso spostare tutto all’ultima domenica di settembre, essendo la terza domenica del Settembre Castellano dedicata a Naturalmiele. Quest’ultima ipotesi, anche se Vallisi non vuole sbilanciarsi, appare nettamente la più probabile, non fosse altro perché organizzativamente parlando piazzare in una sola domenica le cronometrate di Coppa Terme, la Carrera dei Piccoli e le cronometrate dell’Autopodistica sarebbe complicato. Di certo, ed è questa la notizia più importante, "non ci saranno defezioni, avremo tutti i 110 bambini già iscritti, mentre se avessimo recuperato la gara il 21 maggio avremmo avuto qualche assenza per via delle Comunioni".

