La passerella sui box Bacchilega (Con.Ami): "Fine lavori tra un mese L’evento si poteva fare"

di Enrico Agnessi

"Nessun ritardo: i lavori finiranno nei tempi concordati con Aci e Formula One. E cioè entro il 10 maggio. Siamo pienamente in linea con il crono-programma aggiornato settimanalmente, rispetteremo la tabella di marcia". Sulla costruzione della nuova passerella sulla zona box, nel paddock dell’Autodromo, Fabio Bacchilega non vuole sentir parlare di rallentamenti. E pur evitando polemiche o comunque riferimenti diretti alle accuse nemmeno troppo velate formulate dagli organizzatori della European Le Mans Series, che hanno motivato il rinvio della gara in programma il 7 maggio a Imola appunto con un "ritardo nel completamento dei lavori", il presidente di Con.Ami dimostra di non condividere tale ricostruzione.

"Dal nostro punto vista, i 24 box sarebbero stati utilizzabili – aggiunge Bacchilega –. L’accessibilità dell’area durante i lavori sarebbe stata garantita". Dal canto suo, Formula Imola, partecipata al 100% dal Con.Ami, si è già detta al lavoro per trovare una data alternativa assieme agli organizzatori francesi. Si parla della seconda parte della stagione, vale a dire tra settembre e ottobre. Ma dopo l’annullamento del torneo ‘Tennis on the racetrack’, sfrattato dalla Formula 1, tra gli albergatori cresce la preoccupazione: il timore è che si passi dal rinvio alla cancellazione di un altro pezzo forte del calendario eventi 2023 del circuito.

In questo contesto, le forze politiche di opposizione incalzano la Giunta. È la Lega, in particolare, ad alzare la voce.

"A chi si devono ascrivere eventuali responsabilità di questa grave perdita che non pare essere indolore soprattutto per le strutture ricettive del territorio?", domanda il consigliere comunale del Carroccio, Simone Carapia. E aggiunge: "Ci auguriamo fortemente che la data venga recuperata, ma sicuramente la stagione dei grandi eventi non parte sotto i migliori auspici. E questo è da imputare soprattutto alla programmazione dei lavori, visto che si sapeva che i tempi erano stretti e bisognava pedalare".

Annuncia battaglia anche Daniele Marchetti, che della Lega è capogruppo in Comune e pure consigliere regionale. "Il rinvio della Le Mans Series va a sommarsi al flop della kermesse ‘Tennis on the racetrack’: ancora una volta ci troviamo di fronte a uno spreco di risorse", affonda Marchetti annunciando un’interrogazione rivolta alla Giunta del presidente Stefano Bonaccini.

"Sull’Autodromo di Imola, nonostante le ingenti risorse investite, si campa un po’ alla giornata", è infatti la lettura del leghista. Che conclude: "Ho ancora in mente le parole dell’assessore comunale Elena Penazzi, che rispondendo al sottoscritto, disse che avrebbero replicato le presenze dell’anno scorso, annualità in cui si recuperarono diversi concerti rinviati causa Covid. Se continuiamo così, ne sono certo, non ci arriveremo nemmeno vicini".