La scuola dell’infanzia. Lavori alla Toschi-Cerchiari: "Un obiettivo storico"

Bimbi in classe dal mattino e taglio del nastro nel pomeriggio di ieri (nella foto) per la scuola dell’infanzia ‘Toschi-Cerchiari’ di Dozza dopo la fine dei lavori di riqualificazione. Miglioria sismica, adeguamento di prevenzione incendi ed efficientamento energetico per garantire un salto di qualità all’edificio di via Calanco, di proprietà comunale, che fu costruito nel 1932 dall’architetto Remigio Mirri.

Le opere, effettuate nell’ottica della massima salvaguardia delle peculiarità storiche di un bene vincolato, hanno portato al recupero di una certa funzionalità dell’immobile. Spazio, quindi, agli interventi per superare le barriere architettoniche e mettere a norma gli impianti meccanici ed elettrici. Ecco, quindi, la piattaforma elevatrice, i percorsi agevolati con accessi esterni e interni e la migliore distribuzione degli ambienti per accogliere persone con handicap. Ma anche le luci di emergenza e i rilevatori di fumo collegati a un apposito sistema di allarme per aumentare i canoni di sicurezza. Parametrati, a livello numerico, i servizi igienici per i bimbi con tre vasi e tre lavabi per ogni sezione. Nuova centrale termica dentro lo stabile, splendidi pavimenti in legno posati ovunque (ad eccezione dei bagni e della zona per il porzionamento dei pasti nel seminterrato dove si è optato per una superficie di resina) e riconversione dell’ex cappella, con la caratteristica pavimentazione in marmette di cemento, in area pluriuso per attività didattica. Invariata la forma della scala interna con finiture trattate e consolidamento del parapetto originario. Concentrate nel piano rialzato tutte le attività scolastiche principali dell’infanzia con l’aggiunta di una zona destinata al riposo pomeridiano dei piccoli.

Al primo piano, infine, gli uffici amministrativi e del personale docente, un archivio, lo spogliatoio e altri servizi igienici. I lavori sono stati eseguiti dalla ditta Fox Srl per una spesa totale superiore a 1.4 milioni di euro: 666mila euro arrivati dal contributo statale Mutui Bei 2018 e altri 764mila dalle casse del municipio. "Centrato uno storico obiettivo strategico e programmatico di questa amministrazione e della comunità – ha detto il sindaco di Dozza, Luca Albertazzi, durante l’inaugurazione di ieri –. Un tassello in più nel mosaico progettuale di riqualificazione, rigenerazione e potenziamento del nostro patrimonio scolastico, sportivo, ricreativo e culturale. Lavori di efficientamento sulla scia di quanto fatto alle scuole elementari ‘G.Pascoli’, alla materna ‘G.Rossa’ e alla palestra di Toscanella". Con una convinzione: "Il nuovo corso della ‘Toschi Cerchiari’ porterà al potenziamento di un servizio significativo per i cittadini a pochi passi dal borgo con risvolti positivi sull’attrattività della zona", ha sottolineato l’amministratore. Un piccolo paradiso per gli alunni dell’unica sezione della scuola dell’infanzia dozzese, dopo alcuni anni di permanenza nell’adiacente primaria ‘G. Pascoli’, con l’edificio già pronto per ospitare un polo 0-6 anni in caso di incremento delle iscrizioni future.