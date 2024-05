Potenziati i trasporti. Quattro treni speciali e fermate straordinarie per i tifosi della Formula 1

Quattro treni speciali e sette fermate straordinarie alla stazione ferroviaria di Imola. Sono le corse aggiuntive messe in campo per potenziare i trasporti in occasione del fine settimana del Gran premio di Formula 1.

Da venerdì 17 a domenica 19 maggio, secondo quanto comunicato da Trenitalia sul proprio sito Internet, ci sarà un Frecciarossa in partenza alle 7.05 da Milano e con arrivo a Imola alle 8.33. Appuntamento per il ritorno alle 20.55, con un altro treno che farà rientro a Milano alle 22.30.

Due sono anche i treni Intercity allestiti per l’occasione: sabato 18 con partenza alle 10 da Milano e arrivo a Imola alle 12.44; domenica 19 partenza alle 18.17 da Imola e arrivo a Milano alle 21.15.

Poi ci sono i treni Intercity già previsti ma che che effettueranno fermate straordinarie a Imola già da giovedì 16. Arriveranno da Milano, Pescara, Bari e Lecce, con orari pensati per consentire agli appassionati di assistere a ciascuno dei tre giorni di gara e ripartire in serata.

"Ora tocca a noi, ci vediamo a Imola il 17-19 maggio", ha scritto domenica sera sui social il sindaco Marco Panieri, facendo i complimenti al pilota della McLaren, Lando Norris, per la prima vittoria in Formula 1 della sua carriera.

Un risultato, quello maturato due giorni fa nel Gran Premio di Miami, con Max Verstappen secondo e la Ferrari di Charles Leclerc sul gradino più basso del podio, che "apre a grandi scenari in ottica Imola, con una lotta per la vittoria aperta a due o tre squadre – spiega il presidente di Formula Imola, Gian Carlo Minardi –. Sono ancora disponibili dei biglietti per le giornate di venerdì, sabato e domenica. Vi aspetto numerosi all’Autodromo – è il suo messaggio – per tifare e supportare i vostri beniamini e vivere un fine settimana all’insegna del motorsport, con un programma-gara che sarà davvero intenso".

Oltre alle monoposto di Formula 1, in riva al Santerno si vedranno, infatti, anche le vetture di Formula 2 e 3. A differenza della categoria regina, entrambe saranno impegnate, oltre che nelle libere e qualifiche del venerdì, anche nelle rispettive Sprint race di sabato 18 (25 e 18 giri).

Per quanto riguarda Verstappen e il resto del Circus iridato, si parte invece con la prima sessione di prove libere venerdì 17 dalle 13.30 alle 14.30, seguita da un secondo atto dalle 17 alle 18 e da un terzo sabato 18 dalle 12.30 alle 13.30. Sempre sabato 18 sarà il momento delle qualifiche, che animeranno il circuito Enzo e Dino Ferrari dalle 16 alle 17.

Domenica 19 il clou del fine settimana: al mattino, le gare di Formula 2 e 3 sulla distanza lunga (35 e 22 giri); poi tutti i riflettori saranno puntati sulla Formula 1: dalle 13 alle 13.30 la tradizionale parata dei piloti; alle 14.46 tutti in griglia per l’inno nazionale; alle 15 ci sarà, infine, il semaforo verde per la partenza del Gran premio con il primo dei 63 giri in programma.

A differenza del 2022, quest’anno non è previsto il sorvolo delle Frecce tricolori.