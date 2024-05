Condannati a 17 anni di carcere. Doppio arresto della polizia

La polizia del commissariato di Imola ha arrestato nei giorni scorsi due persone, entrambe in esecuzione di ordini di carcerazione seguiti a consistenti cumuli di pene per diversi reati.

La settimana scorsa un tunisino del 1990, che aveva un permesso di soggiorno scaduto nel 2013 e mai rinnovato a causa dei precedenti penali, è stato arrestato per le condanne ricevute. Aveva, infatti accumulato un totale di 12 anni e 10 mesi di reclusione, oltre a 15mila euro di multa circa, per cinque condanne ricevute per reati di spaccio e ricettazione. L’uomo sarà quindi espulso una volta espiata la pena.

L’altro uomo finito in manette è un italiano del 1974 arrestato nelle scorse settimane (dai carabinieri) per il reato di estorsione. La vicenda, che è tutt’ora oggetto di indagini, era stata ritenuta probabilmente legata a debiti relativi allo spaccio di droga. Anche per lui è arrivato un cumulo di pene arrivato a cinque anni di reclusione e 11.250 euro di multa per cinque condanne relative allo spaccio di stupefacenti. E così anche per lui è scattato l’arresto.