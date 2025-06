La seta e una memoria da non perdere. Mostra-amarcord nel torrione di Bubano

Una mostra dal titolo ‘La Memoria della Seta: la bachicoltura’ in arrivo nella nuova sezione della civiltà contadina del Centro Didattico Museale del Torrione Sforzesco di Bubano. Inaugurazione in agenda il prossimo 9 giugno in avvio della XXIX edizione del Palio del Torrione durante la quale verrà presentato pure il libro ‘Trama e ordito. Intrigo a Bologna tra torri, canali e veli di seta’ di Michele Rocchetta intervistato da Lisa Emiliani. L’esposizione, che sarà poi visibile al pubblico dal 13 al 15 giugno dalle ore 19 alle 23, ha il sapore di amarcord. La bachicoltura trovò nella bassa Romagna le condizioni ambientali ideali per affermarsi come attività di riferimento. Un rituale caduto in disuso fino a quando, negli anni Ottanta, la famiglia Savelli-Merlini ha deciso di riprendere in mano l’arte dell’allevamento dei bachi da seta per trasmettere questo sapere alle giovani generazioni.