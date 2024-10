L’Albana Dèi fa tappa a Dozza

È partita la dodicesima edizione dell’Albana Dèi, selezione enologica nata da un’idea di Carlo Catani e Andrea Spada, promossa e coordinata dal Consorzio Vini di Romagna. Un evento itinerante chedomani, dalle 11.30 alle 18, farà tappa all’Enoteca Regionale Emilia Romagna all’interno della Rocca di Dozza. Presente un banco d’assaggio per dar modo al pubblico di degustare, votare e apprezzare i sette vini finalisti selezionati da una giuria tecnica. Tra le etichette della zona imolese presenti nel novero di quelle in lizza per il prestigioso riconoscimento ci sono il Fondatori GP 2023 di Merlotta ed i biologici Vitalba 2023 e Vigna Rocca 2023 di Tre Monti. Il responso della giuria tecnica definirà l’assegnazione del premio ai migliori Romagna Albana DOCG in versione secco. Il pubblico concorrerà, invece, ad attribuire ‘L’indigeno del Cuore - premio Valter Dal Pane’ al miglior vino da uve Albana in versione secco.