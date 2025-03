L’Andrea Costa ci crede: "È il momento di ripartire"

Ritrovare la vittoria, lontana da quattro giornate, e ravvivare la classifica. Con questa mission l’Andrea Costa affronta oggi pomeriggio la Novipiù Monferrato al PalaRuggi (palla a due alle 18, arbitri Melai e De Rico) dopo una settimana di allenamento in palestra continuativo, senza turni infrasettimanali a interferire nel lavoro di coach Federico Vecchi. "Veniamo da una settimana positiva dove a livello di impegno, come sempre, non posso dire nulla alla squadra – afferma il coach alla vigilia della sfida con i piemontesi –. Avere più tempo a disposizione ci ha dato modo di approfondire quello che già facciamo e aggiungere qualche alternativa in attacco e in difesa, pur restando consapevoli che il focus di interesse è la partita. Il punto principale è arrivare alla gara pronti agonisticamente e anche dal punto di vista della concentrazione, dove dobbiamo fare un altro passo in avanti limando alcuni errori in attacco".

Modifiche, sia in attacco che in difesa, per variare i giochi dell’Up in queste ultime sette gare che mancano alla fine della stagione. "Abbiamo potuto lavorare anche sulle alternative, cercando di ampliare le opzioni in attacco – spiega l’allenatore –. Dovremo riuscire ad avere una struttura base che ci garantisca solidità in attacco e in difesa, ma anche la flessibilità di provare cose diverse se abbiamo bisogno di variare tatticamente l’andamento della partita".

Di fronte ai biancorossi un avversario di grande solidità. "Monferrato è una squadra molto forte, con esterni di taglia fisica e lunghi del quintetto bidimensionale che fanno della versatilità la loro arma – conclude il coach –. Non è facile da affrontare, ma il problema non va limitato ai singoli reparti. Dobbiamo avere equilibrio nel contenere i loro lunghi ma senza esporci sugli esterni. Qui è importante il tema della concentrazione. Il nostro è un girone molto equilibrato, e lo dimostrano i risultati, per cui al di là del valore dell’avversario dobbiamo tenere continuità. Dobbiamo aumentare la qualità e la concentrazione su tanti minuti per alzare il livello del gioco, e questo è un passaggio che, trascorso ormai un certo periodo dal mio inserimento in squadra, dobbiamo fare".

Promo Festa della donna. Tutte le tifose biancorosse potranno assistere alla partita odierna con uno sconto del 50 per cento sul prezzo del biglietto; offerta valida per qualsiasi settore del PalaRuggi, sia sul biglietto intero che su quello under.