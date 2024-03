L’assessora Penazzi: "Un Gp grandi numeri . E chi affitta in nero presto verrà scoperto"

Soddisfatta per l’andamento delle prevendite, intenzionata a scovare chi affitta in nero nei giorni della gara ("Niente passerà inosservato") e pronta a rassicurare gli albergatori sulla volontà di Comune e Con.Ami di continuare a investire sul circuito. Così l’assessora Elena Penazzi, titolare della delega all’Autodromo ma anche al Turismo e ai Grandi eventi, a meno di due mesi dal Gran premio di Formula 1 del 17-19 maggio.

Assessora Penazzi, per i tre giorni del Gp è già stato venduto il 60% dei biglietti disponibili, con una punta di oltre il 72% per la gara della domenica, per la quale si attendono già 70mila spettatori. Soddisfatta?

"Sì. Ma ora devono crescere i numeri anche del venerdì e del sabato. Molte squadre, compresa la Ferrari, a Imola proveranno nuove soluzioni durante le prove libere: molto interessante per gli appassionati. E poi ci saranno tante cose da fare sia in Autodromo, in una fan zone super ricca, e in centro storico con il villaggio Terre & Motori".

Nel 2023, pochi giorni prima dell’alluvione, erano stati venduti 160mila biglietti. E la prospettiva era quella di arrivare a 180mila spettatori complessivi. Qual è l’obiettivo di quest’anno?

"Sicuramente arrivare ai numeri a cui ambivano l’anno scorso".

Magari grazie alla spinta di una Ferrari competitiva?

"Grazie a quella e grazie a Senna. Dalle cose che già oggi stiamo mettendo in campo per ricordarlo, sento quanto pathos ci sia verso il trentennale della sua morte. Questo Gp 2024 sarà dedicato da Ayrton, come si evince dal poster della gara. C’è un’attenzione speciale, anche da parte della Formula 1. E non potrebbe essere altrimenti".

La Giunta ha aumentato di nuovo i prezzi dei parcheggi, a meno di un anno dal precedente ritocco. Non è esagerato?

"No, ci parametriamo solo al mercato nazionale dei grandi eventi".

Il presidente di Formula Imola, Gian Carlo Minardi, pur senza intenti polemici ha sottolineato il costo alto del soggiorno in città durante il Gp. Gianfranco Montanari, presidente di IF e albergatore, ha chiamato in causa i privati che affittano camere o l’intera casa a prezzi elevati...

"È un tema presente in tutte le città, perché grandi eventi richiamano quella attenzione che viene ‘sfruttata’ dai privati. E parlo chiaramente solo delle strutture autorizzate".

Con chi affitta in nero, che si fa?

"Siamo e saremo sempre più attenti affinché non ci siano situazioni non autorizzate, seguiamo già la cosa con un occhio particolare. Imola è piccola, certe situazioni si vengono a sapere. Queste persone devono stare attente".

C’è un oggettivo aumento di strutture disponibili su Airbnb e simili…

"È vero. Le registriamo per il pagamento della tassa soggiorno; ed effettivamente tutti gli anni vediamo un incremento notevole. Sappiamo bene che i grandi eventi fanno alzare i prezzi; succede la stessa cosa a Monza. È un problema che non possiamo eliminare".

Però gli hotel, che hanno importanti costi fissi, sono chiamati ad ammodernare le loro strutture senza grandi certezze post 2025, quando scadrà il contratto con F1...

"Gli investimenti sull’Autodromo continueranno. Il fatto che Con.Ami e Comune si stiano muovendo già oggi, vuol dire che la struttura avrà una sua centralità anche in futuro. Verranno creati spazi utili alla F1, ma che non verrebbero sfruttati solo dal Gp. Investimenti utili per attirare aziende ed eventi in uno spazio coperto, come quello che nascerà sopra i box, che a oggi non esiste nel raggio di vari chilometri. È un discorso sul quale puntiamo tantissimo".