Le classi premiate al concorso in memoria di Donatella Zappi

Si è tenuta il 24 novembre alla scuola primaria Sassatelli la premiazione della 19ª edizione del concorso dedicato alla memoria dell’insegnante Donatella Zappi, promosso dalla Direzione Didattica. Una premiazione come sempre molto festosa, con la partecipazione di tutti i bambini che hanno realizzato le opere sul tema ‘Uno per tutti, tutti per uno (diversi, uguali, simili ma tutti speciali)’. Erano presenti, rappresentanti della famiglia Zappi, l’assessora Giulia Naldi, la dirigente scolastica Giovanna Chianelli, sponsor e genitori. Nelle scuole dell’infanzia, primo premio alle sezioni B, G, L della scuola Ercolani, per il primo ciclo della primaria ha vinto la 2ªA della scuola Don Milani e per il secondo ciclo della primaria la 5ªB della la Sassatelli. Le opere saranno esposte dal 2 dicembre al 6 gennaio al primo piano del Municipio.