Legge di Bilancio, i timori dell’Anci

"L’approvazione della Legge di Bilancio 2025 pone i Comuni dell’Emilia-Romagna e di tutto il Paese di fronte a una sfida. Le limitazioni imposte dalla nuova normativa sulla spesa corrente e la necessità di accantonamenti obbligatori rischiano di ridurre la capacità dei Comuni di garantire e ampliare servizi essenziali per i cittadini. Anche la nostra regione potrebbe subire contraccolpi significativi, specie nelle realtà più piccole". A dirlo è il sindaco Marco Panieri, nelle vesti di presidente dell’Anci regionale.

"Sosteniamo la richiesta di Anci nazionale al Governo di un confronto immediato e concreto per rivedere i vincoli previsti – prosegue Panieri (nella foto) –, riconoscendo il ruolo fondamentale che i Comuni svolgono nell’attuazione delle politiche pubbliche e nel sostegno alla cittadinanza".

La bocciatura della Manovra, da parte dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani, non è senza appello. "Nel complesso, è incoraggiante vedere accolta dal Governo una storica richiesta dell’Anci sull’istituzione del Fondo per i minori in carico ai Comuni – concede Panieri –, ma resta indispensabile che queste misure siano accompagnate da risorse adeguate".

Detto questo, "ringrazio il presidente Gaetano Manfredi (sindaco di Napoli e numero uno dell’Anci nazionale, ndr) per il suo impegno e la sua attenzione su questa Legge di Bilancio nel tutelare gli interessi degli enti locali e sosteniamo – conclude Panieri – la sua richiesta di un tavolo permanente con il ministero dell’Economia per costruire soluzioni condivise, in grado di garantire sostenibilità economica e continuità ai servizi locali".